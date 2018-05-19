Fatih Terim'den şampiyonluk sonrası ilk sözler "Hayalim Şampiyonlar Ligi'nde..."

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Ben çok şampiyonluk gördüm ama bu seferkinin anlamı, ifade ettiği şeyler çok başkaydı, sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluktur. Anamızın ak sütü gibi helaldir. O yüzden benim için de bu şampiyonluğun manası çok değişiktir. Galatasaray'ın da unutmayacağı bir şampiyonluk olacaktır." dedi.

Fatih Terim, basın toplantısına başladıktan sonra bir süre sonra Galatasaraylı futbolcular "İmparator Fatih Terim" tezahüratlarıyla Terim'in yanına geldi. Çeşitli tezahüratlar yapan sarı-kırmızılı oyunculara Terim de eşlik etti. Terim, futbolcuların gitmesinden sonra "Değişik bir basın toplantısı oluyor." ifadesini kullandı.

Terim, yaptığı açıklamada, Galatasaray'da ilk yarıdaki Göztepe maçıyla göreve geldiğini ve Göztepe maçıyla da şampiyonluğa ulaştıklarını söyledi. Bu şampiyonluğun İzmir'de gelmesinden dolayı çok sevinçli olduğunu kaydeden Terim, "Benim Galatasaray'a gelişimde Metin Oktay'ın çok emeği vardı, onun memleketinde şampiyon olmak bence daha anlamlı, nur içinde yatsın." diye konuştu.

"Hak edilmiş bir şampiyonluk" elde ettiklerini kaydeden Terim, son olarak torunu Naz'ın dünyaya geldiğini hatırlatarak, şampiyonlukta emeği geçen herkese ve ailesine teşekkür etti.

Florya'da kolay günler geçirmediklerini aktaran deneyimli teknik adam, eski başkan ve yönetim kurulunun yanı sıra mevcut başkan ve yönetim kurulunun da sağladığı ortamın bu şampiyonlukta önemli rol oynadığını aktardı.

Terim, kendisinin 7, Galatasaray'ın ise 21. şampiyonluğa ulaştığını, göreve geldiğinde bir risk aldığını ve "nerede kalmıştık" tweetini attığını hatırlatarak, "Aldığımız yer burasıydı." dedi.

Şampiyonluğun ardından Şampiyonlar Ligi ile ilgili attığı tweetin hatırlatılması üzerine Terim, şöyle konuştu:

"Bugün Galatasaray şampiyon oldu, direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor, hiçbir şeyin garantisi yok, gruptan çıkamayabiliriz, kaybedebiliriz ama bu isteğimizi değiştirmez, bir sonraki vizyonu işaret etmekten hiçbir zaman korkmadık. Galatasaray'ın hedefi içerideki her kupaya talibiz ama esas dışarıda herkesin hayali, isteği, özlemi, o son Real Madrid maçını hiçbirimiz unutamadık, o tatta bir mücadele, inanıyorum ki onu da yapacağız. Benim her zaman takımlarımdan istediğim şudur; seyircinin gurur duyacağı bir takım çıkarmak. Bu zaten sonuç alır. Rakipler Şampiyonlar Ligi'nde gerek ekonomik olarak, gerek idari, gerek teknik, kulüp olarak makas çok açılmış olabilir ama yakalamak da bizim işimiz ve oralarda yer almak da Galatasaray'ın işi olmalıdır."

Göztepe maçı boyunca diğer maçların sonuçlarını hiç sormadıklarını kaydeden Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim maçımızın önemi vardı bize göre, biz mağlup olmadıktan sonra isteyen istediği sonucu alsın, onun için sormadık. Çok enteresan bir eşleşme oldu. Gomis 3 tane atamamış, Beto 4 tane kurtarmış. Hiç itiraz etmedim, Sinan'ı hazırladım ben, atmak isteyince... Şampiyonluğu rekoru vermeyiz ama açıkçası eğer topu dikerse yine o atacak demiştim. Sinan hazırdı, aldı topu bırakın o zaman dedim. Böyle şampiyon olunuyor, yaşamak cesurların hakkı iyi şeylerin iyi insanların başına geldiğini düşünüyorum."

Terim, bu şampiyonluğun diğerlerinden farkı ve anlamının da değişik olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hiç kimseye, hiçbir kuruma, hiçbir kişiye bakmadan, takılmadan, sadece işimize odaklanmaya özen gösterdik, bence de doğrusunu yaptık. Şampiyonlukta herkesin emeği var. Bence muhteşem bir finiş oldu, her kulübün kazanma şansı vardı, tüm yarışanlara sevgilerimi iletiyorum, başarılar diliyorum, düşenlere de geçmiş olsun, biz kazandık. Ben çok şampiyonluk gördüm ama bu seferkinin anlamı, ifade ettiği şeyler çok başkaydı, sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluktur. Anamızın ak sütü gibi helaldir. O yüzden benim için de bu şampiyonluğun manası çok değişiktir. Galatasaray'ın da unutmayacağı bir şampiyonluk olacaktır. Yarın bir başkası şampiyon olduğunda tebrik etmesini bileceğiz, bugün biz hak ettik, biz kazandık."





FUTBOLCULARDAN FATİH TERİM'E SÜRPRİZ

Fatih Terim basın toplantısında konuşurken, sarı-kırmızılıların yabancı futbolcuları Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Denayer ve Maicon gibi isimler "İmparator Fatih Terim" tezahüratları ile basın toplantısını yapılan salona girdi. Futbolcuların sürprizi Fatih Terim ve basın toplantısını takip eden gazetecileri şaşırttı.