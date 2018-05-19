Bir kere Kartal her zaman Kartal – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Bir kere her zaman Kartal

    Bir kere Kartal her zaman Kartal

    2015-16’de G.Birliği’den ’a gelen Tosic, ekibi Guangzhou’a oldu Sırp yıldız veda mesajında “Gidiyorum ama Beşiktaş sevgisi hep içimde olacak” dedi

    'tan ekibi Guangzhou R&F Futbol Kulübüne olan veda mesajı yayınladı. 2.5 senelik anlaşma yapan Tosic, hesabından yaptığı açıklamada, "Bu kulüp ve taraftarlar için ne desem çok az. 3 yıl boyunca 'nin en büyük kulübü olan Beşiktaş forması giymek ve bu büyük taraftarlar önünde maçlara çıkmak benim için her zaman gurur vericiydi" ifadelerine yer verdi.



    Sırp oyuncu, siyah-beyazlı taraftarlara seslendiği mesajında, şu sözleri kullandı: "Lütfen bu sene şampiyon olamadığımız için üzülmeyin, biz takım olarak elimizden gelen her şeyi yaptık, maalesef başaramadık. Bu kulüp ve bu taraflar her şeyin en iyisini hak ediyor. Siz bu takımın, teknik direktörünün ve kulüp başkanının her zaman arkasında durun. Her maça sizin bu manevi desteğinizle çıkmam, içimdeki Beşiktaş sevgisini gittikçe büyüttü. Bu sevgiyi her maça çıktığımda ortaya koymaya çalıştım. Beşiktaş benim için bir aile gibi oldu. Gidiyorum ama uzakta da olsam içimdeki Beşiktaş sevgisi her zaman kalacak. Uzaktan da olsa sevmeye devam edeceğim. Bir kere , her zaman Kartal."

    İYİ ŞANSLAR DUSKO!

    Tosic'in veda paylaşımının altına takım arkadaşlarından mesaj yağdı. İşte o mesajyardan bazıları...
    : Büyük Dusko! İyi şanlar kardeşim.
    CANER: İyi şanslar kardeşim.
    : İyi şanslar Dusko!
    : Yolun açık olsun kardeşim.
    : Seninle oynamak benim için bir zevkti kardeşim. Umarım her şey ailen ve senin için en iyisi olur.

    TARAFTAR MEMNUN DEĞİL: "BİR DİNAMOYU DAHA KAYBETTİK"

    Beşiktaşlı taraftarlar, Tosic'in gönderilmesi için "Bir dinamoyu daha kaybettik" yorumunu yaptılar. Vida ve Mitrovic gibi Beşiktaş'ta forma giymesi imkansız isimler dururken Tosic'in satılması taraftarları şok etti. Tosic 66 maçta 79.77 top kapma, 82.3 isabetli pas, 2.1 pas arası, 5.4 ikili mücadele kazanma oranı ile oynadı.
    1. 18.5.2018 22:39
    2. Güncelleme: 19.5.2018 08:12
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