Bir kere Kartal her zaman Kartal
2015-16’de G.Birliği’den Beşiktaş’a gelen Tosic, Çin ekibi Guangzhou’a transfer oldu Sırp yıldız veda mesajında “Gidiyorum ama Beşiktaş sevgisi hep içimde olacak” dedi
Sırp oyuncu, siyah-beyazlı taraftarlara seslendiği mesajında, şu sözleri kullandı: "Lütfen bu sene şampiyon olamadığımız için üzülmeyin, biz takım olarak elimizden gelen her şeyi yaptık, maalesef başaramadık. Bu kulüp ve bu taraflar her şeyin en iyisini hak ediyor. Siz bu takımın, teknik direktörünün ve kulüp başkanının her zaman arkasında durun. Her maça sizin bu manevi desteğinizle çıkmam, içimdeki Beşiktaş sevgisini gittikçe büyüttü. Bu sevgiyi her maça çıktığımda ortaya koymaya çalıştım. Beşiktaş benim için bir aile gibi oldu. Gidiyorum ama uzakta da olsam içimdeki Beşiktaş sevgisi her zaman kalacak. Uzaktan da olsa sevmeye devam edeceğim. Bir kere Kartal, her zaman Kartal."
İYİ ŞANSLAR DUSKO!
Tosic'in veda paylaşımının altına takım arkadaşlarından mesaj yağdı. İşte o mesajyardan bazıları...
MEDEL: Büyük Dusko! İyi şanlar kardeşim.
CANER: İyi şanslar kardeşim.
TALİSCA: İyi şanslar Dusko!
CENK TOSUN: Yolun açık olsun kardeşim.
PEPE: Seninle oynamak benim için bir zevkti kardeşim. Umarım her şey ailen ve senin için en iyisi olur.
TARAFTAR MEMNUN DEĞİL: "BİR DİNAMOYU DAHA KAYBETTİK"
Beşiktaşlı taraftarlar, Tosic'in gönderilmesi için "Bir dinamoyu daha kaybettik" yorumunu yaptılar. Vida ve Mitrovic gibi Beşiktaş'ta forma giymesi imkansız isimler dururken Tosic'in satılması taraftarları şok etti. Tosic 66 maçta 79.77 top kapma, 82.3 isabetli pas, 2.1 pas arası, 5.4 ikili mücadele kazanma oranı ile oynadı.
- 18.5.2018 22:39
- Güncelleme: 19.5.2018 08:12
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Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
Bir kere Kartal her zaman Kartal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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