Beşiktaş Musa Çağıran ile söz kesti – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Beşiktaş Musa Çağıran ile söz kesti

    Beşiktaş Musa Çağıran ile söz kesti

    Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde grubundan namağlup lider olarak çıkarak büyük sükse yapan, buna karşın Süper Lig'de son haftaya dördüncü sırada girerek hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.

    1. 18.5.2018 22:44
    2. Güncelleme: 19.5.2018 08:11
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