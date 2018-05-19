Beşiktaş Musa Çağıran ile söz kesti

Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde grubundan namağlup lider olarak çıkarak büyük sükse yapan, buna karşın Süper Lig'de son haftaya dördüncü sırada girerek hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.