Beşiktaş'ta Talisca'nın yerine bonservissiz 2 aday – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    'ta 'nın yerine bonservissiz 2 aday

    Beşiktaş'ta Talisca'nın yerine bonservissiz 2 aday

    Beşiktaş'ta Anderson Talisca'nın ayrılışı kesinleşti gibi. 21 milyon euroluk satın alma opsiyonunu elinde tutan yönetim, sambacının daha büyük bir ligde oynamak istemesi nedeniyle şartlarını zorlamama yönünde eğilim gösteriyor.

    1. 18.5.2018 22:47
    2. Güncelleme: 19.5.2018 06:40
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