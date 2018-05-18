Göztepe'den çok özel tanıtım
Spor Toto Süper Lig'de sezonu yarın şampiyonluk peşindeki lider Galatasaray'ı ağırlayacağı maçla tamamlayacak Göztepe, yeni sezonda giyeceği formaları farklı bir şekilde tanıttı.
Özel bir televizyon kanalında yayınlanan dizinin setinde çekilen forma tanıtım klibinde Göztepeli futbolcular Halil Akbunar, Poko ve Kadu da oynadı.
Halil ve Poko, Galatasaray maçında cezaları, Kadu ise sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.
- 18.5.2018 21:09
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Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, ilk 11'ler | CANLI ANLATIM
Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
Göztepe'den çok özel tanıtım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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