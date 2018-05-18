Göztepe'den çok özel tanıtım

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan dizinin setinde çekilen forma tanıtım klibinde Göztepeli futbolcular Halil Akbunar, Poko ve Kadu da oynadı.

Halil ve Poko, Galatasaray maçında cezaları, Kadu ise sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.