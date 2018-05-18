Göztepe'den çok özel tanıtım – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    'den çok özel tanıtım

    Göztepe'den çok özel tanıtım

    'de sezonu yarın şampiyonluk peşindeki lider Galatasaray'ı ağırlayacağı maçla tamamlayacak , yeni sezonda giyeceği formaları farklı bir şekilde tanıttı.

    Özel bir televizyon kanalında yayınlanan dizinin setinde çekilen forma tanıtım klibinde Göztepeli futbolcular Halil Akbunar, Poko ve Kadu da oynadı.
    Halil ve Poko, Galatasaray maçında cezaları, Kadu ise sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

    1. 18.5.2018 21:09
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