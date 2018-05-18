Turgay Demir: VAR olsaydı Galatasaray'ın bir yıldızı olurdu – Fotomaç TV
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    Videoyu Daralt

    Turgay Demir: VAR olsaydı Galatasaray'ın bir yıldızı olurdu

    Spor Toto Süper Lig'in son haftasındaki karşılaşmalar, A Spor ekranlarında yayınlanan Artı Futbol programında yorumlanıyor. A Spor yorumcusu Turgay Demir, "Lig kurulduğunda VAR olsaydı, Galatasaray'ın en fazla bir yıldızı olurdu" açıklamasında bulundu.

    • Video Boyutu
    • Bu videoyu bildir
    • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
    18 Mayıs 2018, Cuma
    SİTENE EKLE
    • Video Boyutu


    BENZER VİDEOLAR
    Daha Fazla Video Yükle