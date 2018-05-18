Turgay Demir: VAR olsaydı Galatasaray'ın bir yıldızı olurdu
Spor Toto Süper Lig'in son haftasındaki karşılaşmalar, A Spor ekranlarında yayınlanan Artı Futbol programında yorumlanıyor. A Spor yorumcusu Turgay Demir, "Lig kurulduğunda VAR olsaydı, Galatasaray'ın en fazla bir yıldızı olurdu" açıklamasında bulundu.
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