Antalya derbisinde 5 gol! – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Antalya derbisinde 5 gol!

    Antalya derbisinde 5 gol!

    Ligde kalmayı geçtiğimiz hafta garantileyen Aytemiz ile son hafta da karşı karşıya geldi.

    İki takımın da rahat ve açık bir futbol sergilediği maçı 3-2 ile Aytemiz kazandı....

    Karşılaşma da bir çok gol pozisyonu yaşanırken, Aytemiz Alanyaspor ofansif anlamda 'a oranla daha iyi bir görüntü verdi.

    Aytemiz Alanyaspor'a ligin son haftasında galibiyet gollerini getiren isimler ise Douglas (2) ve Lucas Villafanez olurken, Antalyaspor'un golleri de Milan Jevtovic ve Doukara'dan geldi.

    Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor sezonu 40 Antalyaspor ise 38 puanla kapattı.
    1. 18.5.2018 20:02
    2. Güncelleme: 18.5.2018 20:04
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