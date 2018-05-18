Antalya derbisinde 5 gol!
Ligde kalmayı geçtiğimiz hafta garantileyen Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor son hafta da karşı karşıya geldi.
Karşılaşma da bir çok gol pozisyonu yaşanırken, Aytemiz Alanyaspor ofansif anlamda Antalyaspor'a oranla daha iyi bir görüntü verdi.
Aytemiz Alanyaspor'a ligin son haftasında galibiyet gollerini getiren isimler ise Douglas (2) ve Lucas Villafanez olurken, Antalyaspor'un golleri de Milan Jevtovic ve Doukara'dan geldi.
Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor sezonu 40 Antalyaspor ise 38 puanla kapattı.
- 18.5.2018 20:02
- Güncelleme: 18.5.2018 20:04
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Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
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