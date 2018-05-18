Gençlerbirliği'nden buruk veda
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta maçında gelecek yıl Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Gençlerbirliği, Bursaspor'u 1-0 mağlup etti.
Gençlerbirliği'nin golünü 15. dakikada Petar Skuletic kaydetti.
Bu sonuçla 33 puanlı Gençlerbirliği, Süper Lig'deki son maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. Bursaspor ise 39 puanla sezonu tamamladı.
Karşılaşmanın önemli anları
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasındaki Gençlerbirliği-Bursaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
15. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Mehmet Taş'ın Bursaspor kalesini karşıdan gören pozisyonda sert şutunda, kaleci Muhammed Şengezer soluna gelen topu kornere çeldi. Sağdan Milinkovic'in kullandığı korner atışında, altıpasın gerisinde yükselen Skuletic kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
17. dakikada Batalla'nın karşı karşıya vuruşunda top kaleci Taha Cengiz Demirtaş'tan sekerek kaleye yöneldi. Yıldırım Mert Çetin'in gol çizgisi üstünden uzaklaştırdığı topla yeniden buluşan Batalla, topu uygun durumdaki Sinan Bakış'a çıkardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlağı bu kez gol çizgisi üzerinden Zeki Yavru uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta maçında Gençlerbirliği, Bursaspor'u 1-0 mağlup etti.
52. dakikada Alper Uludağ'ın ceza alanının solundan yaptığı ortada Sessegnon'un kafa vuruşunda, top az farkla kale direğinin yanından auta gitti.
58. dakikada Milinkovic'in Bursaspor kalesini karşıdan gören pozisyonda sert şutunda, kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı iki hamlede uzaklaştırdı.
Gençlerbirliği, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Ali Şansalan, Serdar Diyadin, Abdullah Bora Özkara
Gençlerbirliği: Taha Cengiz Demirtaş, Zeki Yavru, Yıldırım Mert Çetin, Luccas Claro, Alper Uludağ, Mehmet Taş, Rahmetullah Berişbek (Dk. 75 İlker Karakaş), Milinkovic, Sessegnon, Manu (Dk. 62 Issah), Skuletic (Dk. 46 Murat Duruer)
Bursaspor: Muhammed Şengezer, Burak Kapacak, Ertuğrul Ersoy (Dk. 46 Onur Atasayar), Rüştü Hanlı, Emre Taşdemir (Dk. 73 Çağatay Yılmaz), Agu, Faty, Furkan Soyalp, Batalla (Dk. 85 Muhammed Emin Sarıkaya), Yusuf Erdoğan, Sinan Bakış
Gol: Dk. 15 Skuletic (Gençlerbirliği)
- 18.5.2018 20:01
- Güncelleme: 18.5.2018 20:08
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Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
Gençlerbirliği'nden buruk veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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