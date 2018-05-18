Gençlerbirliği'nden buruk veda – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    'nden buruk veda

    Gençlerbirliği'nden buruk veda

    'in 34. ve son hafta maçında gelecek yıl Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek , Bursaspor'u 1-0 mağlup etti.

    'nin golünü 15. dakikada Petar Skuletic kaydetti.

    Bu sonuçla 33 puanlı , Süper Lig'deki son maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. Bursaspor ise 39 puanla sezonu tamamladı.

    Karşılaşmanın önemli anları

    'in 34. ve son haftasındaki Gençlerbirliği-Bursaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

    15. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Mehmet Taş'ın Bursaspor kalesini karşıdan gören pozisyonda sert şutunda, kaleci Muhammed Şengezer soluna gelen topu kornere çeldi. Sağdan Milinkovic'in kullandığı korner atışında, altıpasın gerisinde yükselen Skuletic kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

    17. dakikada Batalla'nın karşı karşıya vuruşunda top kaleci Taha Cengiz Demirtaş'tan sekerek kaleye yöneldi. Yıldırım 'in gol çizgisi üstünden uzaklaştırdığı topla yeniden buluşan Batalla, topu uygun durumdaki 'a çıkardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlağı bu kez gol çizgisi üzerinden Zeki Yavru uzaklaştırdı.

    Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    'in 34. ve son hafta maçında Gençlerbirliği, Bursaspor'u 1-0 mağlup etti.

    52. dakikada Alper Uludağ'ın ceza alanının solundan yaptığı ortada Sessegnon'un kafa vuruşunda, top az farkla kale direğinin yanından auta gitti.

    58. dakikada Milinkovic'in Bursaspor kalesini karşıdan gören pozisyonda sert şutunda, kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı iki hamlede uzaklaştırdı.

    Gençlerbirliği, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

    Stat: Ankara 19 Mayıs

    Hakemler: Ali Şansalan, Serdar Diyadin, Abdullah Bora Özkara

    Gençlerbirliği: Taha Cengiz Demirtaş, Zeki Yavru, Yıldırım , Luccas Claro, Alper Uludağ, Mehmet Taş, Rahmetullah Berişbek (Dk. 75 İlker Karakaş), Milinkovic, Sessegnon, Manu (Dk. 62 Issah), Skuletic (Dk. 46 Murat Duruer)

    Bursaspor: Muhammed Şengezer, Burak Kapacak, Ertuğrul Ersoy (Dk. 46 Onur Atasayar), Rüştü Hanlı, Emre Taşdemir (Dk. 73 Çağatay Yılmaz), Agu, Faty, , Batalla (Dk. 85 Muhammed Emin Sarıkaya), Yusuf Erdoğan,

    Gol: Dk. 15 Skuletic (Gençlerbirliği)

    1. 18.5.2018 20:01
    2. Güncelleme: 18.5.2018 20:08
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