Gençlerbirliği'nden buruk veda

Gençlerbirliği'nin golünü 15. dakikada Petar Skuletic kaydetti.

Bu sonuçla 33 puanlı Gençlerbirliği, Süper Lig'deki son maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. Bursaspor ise 39 puanla sezonu tamamladı.

Karşılaşmanın önemli anları

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasındaki Gençlerbirliği-Bursaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

15. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Mehmet Taş'ın Bursaspor kalesini karşıdan gören pozisyonda sert şutunda, kaleci Muhammed Şengezer soluna gelen topu kornere çeldi. Sağdan Milinkovic'in kullandığı korner atışında, altıpasın gerisinde yükselen Skuletic kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

17. dakikada Batalla'nın karşı karşıya vuruşunda top kaleci Taha Cengiz Demirtaş'tan sekerek kaleye yöneldi. Yıldırım Mert Çetin'in gol çizgisi üstünden uzaklaştırdığı topla yeniden buluşan Batalla, topu uygun durumdaki Sinan Bakış'a çıkardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlağı bu kez gol çizgisi üzerinden Zeki Yavru uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta maçında Gençlerbirliği, Bursaspor'u 1-0 mağlup etti.

52. dakikada Alper Uludağ'ın ceza alanının solundan yaptığı ortada Sessegnon'un kafa vuruşunda, top az farkla kale direğinin yanından auta gitti.

58. dakikada Milinkovic'in Bursaspor kalesini karşıdan gören pozisyonda sert şutunda, kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı iki hamlede uzaklaştırdı.

Gençlerbirliği, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Ali Şansalan, Serdar Diyadin, Abdullah Bora Özkara

Gençlerbirliği: Taha Cengiz Demirtaş, Zeki Yavru, Yıldırım Mert Çetin, Luccas Claro, Alper Uludağ, Mehmet Taş, Rahmetullah Berişbek (Dk. 75 İlker Karakaş), Milinkovic, Sessegnon, Manu (Dk. 62 Issah), Skuletic (Dk. 46 Murat Duruer)

Bursaspor: Muhammed Şengezer, Burak Kapacak, Ertuğrul Ersoy (Dk. 46 Onur Atasayar), Rüştü Hanlı, Emre Taşdemir (Dk. 73 Çağatay Yılmaz), Agu, Faty, Furkan Soyalp, Batalla (Dk. 85 Muhammed Emin Sarıkaya), Yusuf Erdoğan, Sinan Bakış

Gol: Dk. 15 Skuletic (Gençlerbirliği)