Akhisarspor: 2 - Osmanlıspor: 1 maç sonucu
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta maçında Türkiye Kupası sahibi Teleset Mobilya Akhisarspor, ligden düşen Osmanlıspor'u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda hakem Oğuz Sarvan'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi. İkinci yarının son dakikasında fileleri havalandıran Akhisarspor 3 puana ulaşan taraf oldu.
Akhisarspor'un golünü 32. dakikada Hasan Ali Adıgüzel ve 90. dakiakada Muğdat Çelik attı. Osmanlıspor'un golünü ise 45. dakikada Furkan Özçal kaydetti.
Bu sonuçla Teleset Mobilya Akhisarspor ligi 42 puanla tamamladı. Ligden düşen Osmanlıspor ise 33 puanda kaldı.
MAÇTAN ÖENMLİ DAKİKALAR
10. dakikada Barbosa'nın rakip ceza sahasına girmeden kaleye çektiği şutta, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan topu uzaklaştırdı.
32. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor öne geçti. Soner Aydoğdu'nun verdiği pası iyi takip eden Hasan Ali Adıgüzel'in vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.
45. dakikada Osmanlıspor beraberliği yakaladı. Cikalleshi'nin verdiği pasla ceza sahası yayının hemen dışında buluşan Furkan Özçal, topu ağlara gönderdi: 1-1.
Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
Bu arada karşılaşma öncesi Akhisarsporlu futbolcular, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek kazandıkları kupayla statta tur attı.
Hakemler: Bahattin Şimşek, Uygar Bebek, Oğuz Terzi
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih Öztürk, Aykut Çeviker, Dany, Orhan Taşdelen, Kadir Keleş, Barbosa, Hasan Ali Adıgüzel, Soner Aydoğdu, Muğdat Çelik, Bilal Kısa, Seleznov
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Muhammed Bayır, Maxso, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Ali Eren İyican, Furkan Özçal, Lumanza, Ceyhun Gülselam, Regattin, Cikalleshi
Goller: Dk. 32 Hasan Ali Adıgüzel (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 45 Furkan Özçal (Osmanlıspor)
- 18.5.2018 20:00
- Güncelleme: 18.5.2018 20:04
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Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
Akhisarspor: 2 - Osmanlıspor: 1 maç sonucu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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