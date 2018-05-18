Akhisarspor: 2 - Osmanlıspor: 1 maç sonucu – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Akhisarspor: 2 - Osmanlıspor: 1 maç sonucu

    Akhisarspor: 2 - Osmanlıspor: 1 maç sonucu

    Süper Lig'in 34. ve son hafta maçında sahibi , ligden düşen Osmanlıspor'u 2-1 mağlup etti.

    Akhisar Stadı'nda hakem 'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi. İkinci yarının son dakikasında fileleri havalandıran Akhisarspor 3 puana ulaşan taraf oldu.

    Akhisarspor'un golünü 32. dakikada Hasan Ali Adıgüzel ve 90. dakiakada Muğdat Çelik attı. Osmanlıspor'un golünü ise 45. dakikada Furkan Özçal kaydetti.

    Bu sonuçla ligi 42 puanla tamamladı. Ligden düşen Osmanlıspor ise 33 puanda kaldı.

    MAÇTAN ÖENMLİ DAKİKALAR

    10. dakikada Barbosa'nın rakip ceza sahasına girmeden kaleye çektiği şutta, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan topu uzaklaştırdı.

    32. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor öne geçti. Soner Aydoğdu'nun verdiği pası iyi takip eden Hasan Ali Adıgüzel'in vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.

    45. dakikada Osmanlıspor beraberliği yakaladı. Cikalleshi'nin verdiği pasla ceza sahası yayının hemen dışında buluşan Furkan Özçal, topu ağlara gönderdi: 1-1.

    Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

    Bu arada karşılaşma öncesi Akhisarsporlu futbolcular, Ziraat finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek kazandıkları kupayla statta tur attı.

    Hakemler: Bahattin Şimşek, Uygar Bebek, Oğuz Terzi

    Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih Öztürk, Aykut Çeviker, Dany, Orhan Taşdelen, Kadir Keleş, Barbosa, Hasan Ali Adıgüzel, Soner Aydoğdu, Muğdat Çelik, Bilal Kısa, Seleznov

    Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Muhammed Bayır, Maxso, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Ali Eren İyican, Furkan Özçal, Lumanza, Ceyhun Gülselam, Regattin, Cikalleshi

    Goller: Dk. 32 Hasan Ali Adıgüzel (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 45 Furkan Özçal (Osmanlıspor)

    1. 18.5.2018 20:00
    2. Güncelleme: 18.5.2018 20:04
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