Evkur Yeni Malatyaspor: 3 - Kayserispor: 2 maç sonucu – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Evkur : 3 - Kayserispor: 2 maç sonucu

    Evkur Yeni Malatyaspor: 3 - Kayserispor: 2 maç sonucu

    'in 34.haftasında Evkur , Kayserispor'u ağırladı. Prestij maçına çıkan iki ekibin karşılaşmasını ev sahibi ekip Yeni Malatyaspor, 3-2 kazanmayı başardı.

    'a galibiyeti getiren goller 22. dakikada Buğra Çağıran, 38.dakikada Sapunaru kendi kalesine ve 75.dakikada 'ten geldi. Kayserispor'un golleri ise 81.dakikada Nikola Stoilkovic ve 92.dakikada Ryan Mendes kaydetti. Bu sonuçla Yeni Malatyaspor, puanını 43 yaparken, Kayserispor ise 44 puanda kaldı.

    Futbol:


    - Evkur Yeni Malatyaspor: 3 - Kayserispor: 2

    Stat: Yeni Malatya

    Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Samet Çiçek

    Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Rahman Buğra Çağıran, Sadık Çiftpınar, Doria, Cissokho, Azubuike, Murat Yıldırım, Dening, Barazite, Adem Büyük, Boutaib

    Kayserispor: Lung, Levent Gülen, Kucher, Sapunaru, Güray Vural, Şamil Çinaz, Erdal Öztürk, Mendes, Boldrin, Kravets, Umut Bulut

    Goller: Dk. 22 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 38 Dening (Evkur Yeni Malatyaspor)

    MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında yapılan Evkur Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip, 2-0 üstün tamamladı.

    11. dakikada Güray Vural'ın soldan ortasında ceza sahasındaki Mendes'in kafayla vurduğu top auta çıktı.

    22. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor mücadelede öne geçti. Ceza sahası dışında sağ çaprazda topu kontrol eden Rahman Buğra Çağıran'ın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0

    38. dakikada ev sahibi takım, farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında, Barazite'nin pasında topla buluşan Dening'in ceza sahası dışından vuruşunda, savunmaya çarpan top filelere gitti: 2-0

    45. dakikada Mendes'in sağdan ortasında kaleci Ertaç Özbir'in uzaklaştıramadığı top, ceza sahası sol çaprazındaki Güray Vural'da kaldı. Güray'ın dar açıdan vuruşunda, zamanında kalesine dönen Ertaç direk dibinde topun ağlara gitmesini önledi.

    Karşılaşmanın ilk yarısını Evkur Yeni Malatyaspor 2-0 önde bitirdi.

    1. 18.5.2018 19:58
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