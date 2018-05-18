Evkur Yeni Malatyaspor: 3 - Kayserispor: 2 maç sonucu
Spor Toto Süper Lig'in 34.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor'u ağırladı. Prestij maçına çıkan iki ekibin karşılaşmasını ev sahibi ekip Yeni Malatyaspor, 3-2 kazanmayı başardı.
Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren goller 22. dakikada Buğra Çağıran, 38.dakikada Sapunaru kendi kalesine ve 75.dakikada Adem Büyük'ten geldi. Kayserispor'un golleri ise 81.dakikada Nikola Stoilkovic ve 92.dakikada Ryan Mendes kaydetti. Bu sonuçla Yeni Malatyaspor, puanını 43 yaparken, Kayserispor ise 44 puanda kaldı.
Futbol: Spor Toto Süper Lig
- Evkur Yeni Malatyaspor: 3 - Kayserispor: 2
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Samet Çiçek
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Rahman Buğra Çağıran, Sadık Çiftpınar, Doria, Cissokho, Azubuike, Murat Yıldırım, Dening, Barazite, Adem Büyük, Boutaib
Kayserispor: Lung, Levent Gülen, Kucher, Sapunaru, Güray Vural, Şamil Çinaz, Erdal Öztürk, Mendes, Boldrin, Kravets, Umut Bulut
Goller: Dk. 22 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 38 Dening (Evkur Yeni Malatyaspor)
MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında yapılan Evkur Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip, 2-0 üstün tamamladı.
11. dakikada Güray Vural'ın soldan ortasında ceza sahasındaki Mendes'in kafayla vurduğu top auta çıktı.
22. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor mücadelede öne geçti. Ceza sahası dışında sağ çaprazda topu kontrol eden Rahman Buğra Çağıran'ın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0
38. dakikada ev sahibi takım, farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında, Barazite'nin pasında topla buluşan Dening'in ceza sahası dışından vuruşunda, savunmaya çarpan top filelere gitti: 2-0
45. dakikada Mendes'in sağdan ortasında kaleci Ertaç Özbir'in uzaklaştıramadığı top, ceza sahası sol çaprazındaki Güray Vural'da kaldı. Güray'ın dar açıdan vuruşunda, zamanında kalesine dönen Ertaç direk dibinde topun ağlara gitmesini önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısını Evkur Yeni Malatyaspor 2-0 önde bitirdi.
- 18.5.2018 19:58
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Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
Evkur Yeni Malatyaspor: 3 - Kayserispor: 2 maç sonucu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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