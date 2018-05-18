Evkur Yeni Malatyaspor: 3 - Kayserispor: 2 maç sonucu

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren goller 22. dakikada Buğra Çağıran, 38.dakikada Sapunaru kendi kalesine ve 75.dakikada Adem Büyük'ten geldi. Kayserispor'un golleri ise 81.dakikada Nikola Stoilkovic ve 92.dakikada Ryan Mendes kaydetti. Bu sonuçla Yeni Malatyaspor, puanını 43 yaparken, Kayserispor ise 44 puanda kaldı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig



- Evkur Yeni Malatyaspor: 3 - Kayserispor: 2

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Samet Çiçek

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Rahman Buğra Çağıran, Sadık Çiftpınar, Doria, Cissokho, Azubuike, Murat Yıldırım, Dening, Barazite, Adem Büyük, Boutaib

Kayserispor: Lung, Levent Gülen, Kucher, Sapunaru, Güray Vural, Şamil Çinaz, Erdal Öztürk, Mendes, Boldrin, Kravets, Umut Bulut

Goller: Dk. 22 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 38 Dening (Evkur Yeni Malatyaspor)

MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında yapılan Evkur Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip, 2-0 üstün tamamladı.

11. dakikada Güray Vural'ın soldan ortasında ceza sahasındaki Mendes'in kafayla vurduğu top auta çıktı.

22. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor mücadelede öne geçti. Ceza sahası dışında sağ çaprazda topu kontrol eden Rahman Buğra Çağıran'ın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0

38. dakikada ev sahibi takım, farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında, Barazite'nin pasında topla buluşan Dening'in ceza sahası dışından vuruşunda, savunmaya çarpan top filelere gitti: 2-0

45. dakikada Mendes'in sağdan ortasında kaleci Ertaç Özbir'in uzaklaştıramadığı top, ceza sahası sol çaprazındaki Güray Vural'da kaldı. Güray'ın dar açıdan vuruşunda, zamanında kalesine dönen Ertaç direk dibinde topun ağlara gitmesini önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Evkur Yeni Malatyaspor 2-0 önde bitirdi.