Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman, saat 17.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla noktalandı.



Fenerbahçe, bu antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı ve Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.