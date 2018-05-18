Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    , Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

    Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

    'in 34'üncü ve son hafta maçında yarın karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını bugün 'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman, saat 17.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla noktalandı.

    , bu antrenmanla maçı hazırlıklarını tamamladı ve 'nde kampa girdi.

    1. 18.5.2018 19:22
    2. Güncelleme: 18.5.2018 19:23
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