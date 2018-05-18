Çaykur Rizespor'da transfer şov
Karadeniz ekibinde yönetici Hasan Yavuz Bakır, “Dengeli bir takım oluşturacağız. Sezona 9-10 kaliteli oyuncu transfer ederek başlamak istiyoruz” diye yeşil-mavili camiaya müjde verdi.
'KWEUKE BU SEZON ÇOK İŞ YAPACAK'
Takımın yıldız golcüsü, bir ara satılması gündemde olan Leonard Kweuke'nin sakatlığı konusuna da değinen Bakır, "Başarılı forvetimiz ne yazık ki sakatlığı nedeniyle geçen sezon bize çok faydalı olamadı. Ligin son haftalarına doğru sakatlığını atlatıp takımla birlikte idmanlara çıkmaya başlamıştı. Sezon başı kampında takımımızla birlikte olacak. İyi bir kamp dönemi geçirip eski günlerine dönmesini umut ediyoruz. İyi bir Kweuke bize geçmişte olduğu gibi bu sezon da çok iş yapacaktır" diye konuştu.
BEKLENTİLER BÜYÜK
1 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'da camia, ligde ilk 5'e oynayacak bir kadro kurulmasını bekliyor.
RİZESPOR'DA GURBETÇİLER GÖZDE
Atmaca performansından memnun kaldığı için yeniden gurbetçi pazarına yönelme kararı aldı. Süleyman Koç, Robin Yalçın ve Koray Altınay'dan memnun kalan yönetimin, yeni gurbetçilerin peşine düştüğü öğrenildi. Oyuncu izleme ekibinin araştırmaları sonrası Köln'den orta saha Salih Özcan, Maniz'da sağ açık oynayan Levin Öztunalı ve Düsseldorf'tan stoper Gökhan Gül gibi gelecek vadeden isimleri belirlediği öğrenildi. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in değerlendirmeleri sonrası en az iki gurbetçiyle imza atılacaGökhan Gül ğı belirtildi.
DHURGHAM İSMAİL 6 AY DAHA YOK
Rizespor'da Dhurgham İsmail şoku yaşanıyor. 2016-17'de son maçta sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağları koptuğu tespit edilerek ameliyat olan Iraklı futbolcu bu sezon oynayamamıştı. 23 yaşındaki sol bekin 6 ay daha forma giyemeyeceği açıklandı.
- 18.5.2018
-
Beşiktaş'ın idmanında eksik çok
Toplam 2
Yorum
BJK'li Takima bak son maça çikmadan dagilmis tatil'e çikmis.. Hani belli mi olur sonuna kadar asilin inanin be, belki 2. ci oluruz.. Ruhsuzlastilar
-
Beşiktaş'ta Vagner Love ve Negredo kararı
Toplam 2
Yorum
Kartalistan Negredo zor gider yillik 4 milyonu kim verecek ona ?
-
Fenerbahçe umutla şampiyonluğu bekleyecek
Toplam 1
Yorum
batuhan göztepe gs yener
Çaykur Rizespor'da transfer şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.