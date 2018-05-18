Çaykur Rizespor'da transfer şov – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    'da şov

    Çaykur Rizespor'da transfer şov

    ekibinde yönetici , “Dengeli bir takım oluşturacağız. Sezona 9-10 kaliteli oyuncu ederek başlamak istiyoruz” diye yeşil-mavili camiaya müjde verdi.

    1. Lig'de şampiyon olarak 1 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen Ç.Rizespor'da önümüzdeki günler hareketli geçecek. Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Bu sezon inşallah iyi bir kadro kurmak için sponsorlarımızın desteğine ihtiyacımız olacak. Yapacağımız doğru hamleler ve politikası ile borçların da önüne geçmiş olacağız. Bu nedenle transferleri gelişi güzel yapmak yerine, ince eleyip sık dokuyoruz. İyi bir takım kurma hedefimizin yanında en önemli konulardan birisi de dengeli bir takım oluşturmamız olacaktır. Sezona 9-10 kaliteli oyuncu transfer ederek başlamak istiyoruz" dedi.

    'KWEUKE BU SEZON ÇOK İŞ YAPACAK'
    Takımın yıldız golcüsü, bir ara satılması gündemde olan Leonard Kweuke'nin sakatlığı konusuna da değinen Bakır, "Başarılı forvetimiz ne yazık ki sakatlığı nedeniyle geçen sezon bize çok faydalı olamadı. Ligin son haftalarına doğru sakatlığını atlatıp takımla birlikte idmanlara çıkmaya başlamıştı. Sezon başı kampında takımımızla birlikte olacak. İyi bir kamp dönemi geçirip eski günlerine dönmesini umut ediyoruz. İyi bir Kweuke bize geçmişte olduğu gibi bu sezon da çok iş yapacaktır" diye konuştu.

    BEKLENTİLER BÜYÜK
    1 yıl aranın ardından yeniden 'e yükselen 'da camia, ligde ilk 5'e oynayacak bir kadro kurulmasını bekliyor.

    RİZESPOR'DA GURBETÇİLER GÖZDE
    Atmaca performansından memnun kaldığı için yeniden gurbetçi pazarına yönelme kararı aldı. Süleyman Koç, Robin Yalçın ve Koray Altınay'dan memnun kalan yönetimin, yeni gurbetçilerin peşine düştüğü öğrenildi. Oyuncu izleme ekibinin araştırmaları sonrası Köln'den orta saha Salih Özcan, Maniz'da sağ açık oynayan Levin Öztunalı ve Düsseldorf'tan stoper Gökhan Gül gibi gelecek vadeden isimleri belirlediği öğrenildi. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in değerlendirmeleri sonrası en az iki gurbetçiyle imza atılacaGökhan Gül ğı belirtildi.

    DHURGHAM İSMAİL 6 AY DAHA YOK
    Rizespor'da Dhurgham İsmail şoku yaşanıyor. 2016-17'de son maçta sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağları koptuğu tespit edilerek ameliyat olan Iraklı futbolcu bu sezon oynayamamıştı. 23 yaşındaki sol bekin 6 ay daha forma giyemeyeceği açıklandı.
    1. 18.5.2018
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