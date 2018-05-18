Alanya’da Mirkan atağı – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Alanya’da Mirkan atağı

    Alanya’da Mirkan atağı
    Aytemiz , Altınordu ile başarılı bir sezon geçiren ve sözleşmesi sona eren 'ı gündemine aldı. ekibinin teklifine sıcak baktığı öğrenilen 30 yaşındaki gurbetçi golcü, geride kalan sezonda oynadığı 33 karşılaşmada, 13 kez fileleri sarstı.
    1. 18.5.2018
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