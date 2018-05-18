Alanyaspor - Antalyaspor | CANLI – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Alanyaspor - Antalyaspor | CANLI

    'de 34. hafta maçında Aytemiz ile karşı karşıya geliyor.

    ile ligde sezonun kapanış maçında kozlarını paylaşıyor.


    Alanyaspor - Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu:


    Aytemiz Alanyaspor'un 11'i: Haydar, Barış Başdaş, Berkan, Cenk Ahmet, Welinton, Filipe Augusto, Lucas, Efecan, Emre, Taha, Douglas

    Antalyaspor'un 11'i: Ozan, Nazım, Djourou, Diego, Musa, Vainqueur, Chico, Harun, Emre, Jevtovic, Doukara
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    1. 18.5.2018 17:27
    2. Güncelleme: 18.5.2018 18:00
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