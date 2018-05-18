Alanyaspor - Antalyaspor | CANLI
Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.
Alanyaspor - Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu:
Aytemiz Alanyaspor'un 11'i: Haydar, Barış Başdaş, Berkan, Cenk Ahmet, Welinton, Filipe Augusto, Lucas, Efecan, Emre, Taha, Douglas
Antalyaspor'un 11'i: Ozan, Nazım, Djourou, Diego, Musa, Vainqueur, Chico, Harun, Emre, Jevtovic, Doukara
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- 18.5.2018 17:27
- Güncelleme: 18.5.2018 18:00
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Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, ilk 11'ler | CANLI ANLATIM
Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
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