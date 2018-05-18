Hamzaoğlu beklemede – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Hamzaoğlu beklemede

    Hamzaoğlu beklemede
    Antalya Hamza Hamzaoğlu, kulüpteki geleceğini belirlemek için yönetimden haber bekliyor. Başarılı çalıştırıcı, "Devam etmeyi arzuluyorum ama yönetimle oturup konuşacağız. Gelecek planlamamızı, hedeflerimizi doğru belirlemeli ve yeni sezona doğru şekilde başlamalıyız" dedi.
    1. 18.5.2018
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