Hamzaoğlu beklemede
Antalya Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, kulüpteki geleceğini belirlemek için yönetimden haber bekliyor. Başarılı çalıştırıcı, "Devam etmeyi arzuluyorum ama yönetimle oturup konuşacağız. Gelecek planlamamızı, hedeflerimizi doğru belirlemeli ve yeni sezona doğru şekilde başlamalıyız" dedi.
- 18.5.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
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Kulüpten kutlama
Toplam 1
Yorum
Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 5
Yorum
qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
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