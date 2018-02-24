Alanyaspor - Trabzonspor | CANLI – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Alanyaspor - Trabzonspor | CANLI

    'in 23. haftasında - karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

    'de son 6 maçını kazanamayan ve zirve yarışından uzaklaşan , deplasmanından galibiyetle ayrılarak kötü gidişata 'dur' demeyi hedefliyor.

    Ligde oynadığı son 6 maçında 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, 23'üncü hafta mücadelesinde bugün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. 6 maçtır galibiyet özlemi çeken Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşısında kötü gidişe son vermeyi arzuluyor. Teknik direktör , Aytemiz Alanyaspor'la oynanacak kritik maç öncesi galibiyet şifrelerini oyuncularıyla paylaştı. Ligin en hızlı futbolunu oynayan ekiplerden birisi olan Alanyaspor'a karşı oyuncularının rakibine yakın durmasını isteyen Çalımbay, özellikle talebelerinin sahada birbirleri ile konuşmasını istiyor. 54 yaşındaki çalıştırıcı, futbolcularına "Maç içerisinde birbiriniz ile konuşmuyorsunuz. En büyük eksikliğimiz bu. Birbirinizle konuşun ve rakibe yakın oynayın" emri verdi.

    TRABZONSPOR'UN GALİBİYETİ YOK
    Alanyaspor ile Trabzonspor, bugün ligde 4. kez karşı karşıya gelecek. Önceden oynanan 3 maçta Fırtına galip gelemedi. Alanyaspor 2 karşılaşmayı kazanırken, 1 maç ise berabere sona erdi. ekibi, 2016- 2017'de deplasmanda 3-0 yenildiği rakibi ile sahasında 0-0 berabere kalmıştı.

    İLK 11'LER

    AYTEMİZ ALANYASPOR: Riou, Gassama, Tzavellas, Wellinton, Barış, Sackey, Efecan, Emre, Vilafanez, Fernandes, Douglas.

    TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Olcay, Burak

    HAKEM:

    SAAT:19:00

    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:57
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