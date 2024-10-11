Keita Balde'den Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giyen Keita Balde, A Spor'un sorularını yanıtladı.

29 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili önemli bir itirafta bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımlar bana teklifte bulundular ama orta noktada buluşamadık. Sivasspor'da oynamaktan memnunum."

🔴⚪ Keita Baldé: Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımlar bana teklifte bulundular ama orta noktada buluşamadık. Sivasspor'da oynamaktan memnunum. pic.twitter.com/dvjVrkjBXZ — A Spor (@aspor) October 11, 2024

ROMA İKİNCİ EVİM

"Barcelona, futbol hayatımın temelini attı. Hayat şartları beni Lazio'ya götürdü, orada çok güzel günlerim oldu. Roma şehri, benim ikinci evim"

🔴⚪️ Keita Baldé: Barcelona, futbol hayatımın temelini attı. Hayat şartları beni Lazio'ya götürdü, orada çok güzel günlerim oldu. Roma şehri, benim ikinci evim. pic.twitter.com/h3rjRJXFkE — A Spor (@aspor) October 11, 2024

TÜRKİYE'DE KOLAY MAÇ YOK!

"Türkiye'de çok sayıda iyi takım ve iyi oyuncu var, bu ligde kolay maç yok. Süper Lig için mükemmel bir lig olduğunu söyleyebilirim"