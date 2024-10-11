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Haberler Sivasspor

Keita Balde'den Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!

Süper Lig takımlarından Sivasspor'da forma giyen Keita Balde, A Spor'un sorularını yanıtladı. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili önemli bir itirafta bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 14:54 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 14:56
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Keita Balde'den Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giyen Keita Balde, A Spor'un sorularını yanıtladı.

29 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili önemli bir itirafta bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımlar bana teklifte bulundular ama orta noktada buluşamadık. Sivasspor'da oynamaktan memnunum."

ROMA İKİNCİ EVİM

"Barcelona, futbol hayatımın temelini attı. Hayat şartları beni Lazio'ya götürdü, orada çok güzel günlerim oldu. Roma şehri, benim ikinci evim"

TÜRKİYE'DE KOLAY MAÇ YOK!

"Türkiye'de çok sayıda iyi takım ve iyi oyuncu var, bu ligde kolay maç yok. Süper Lig için mükemmel bir lig olduğunu söyleyebilirim"

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