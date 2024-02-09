Haberler Sivasspor Sivasspor kaleci Hüseyin Arslan'ı renklerine bağladı!

Sivasspor kaleci Hüseyin Arslan'ı renklerine bağladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'dan kaleci mevkisine takviye geldi. Yiğidolar'dan yapılan açıklamada; 24 yaşındaki file bekçisi Hüseyin Arslan ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 00:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sivasspor kaleci Hüseyin Arslan'ı renklerine bağladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'dan kaleci Hüseyin Arslan'ı renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki file bekçisi Hüseyin Arslan ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Hüseyin Arslan'ın 91 numaralı formayı giyeceği ve yarın şehre gelerek kırmızı-beyazlı ekibe dahil olacağı aktarılan açıklamada, "Hüseyin Arslan'a 'Sivasspor'umuza hoş geldin' der, formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

DİĞER
Ben Bu Cihana Sığmazam setinde sürpriz evlenme teklifi!
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü | 48 saatlik rekor: En uzun transfer süresi
Paşa Adana'da galip!
F.Bahçe Beko Panathinaikos'a mağlup oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sivasspor'dan kanat transferi!
Yiğido Rize maçına hazırlanıyor
150 bin lira kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Bakan açıkladı...
Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Süper Lig'deki tüm transferler! İşte Süper Lig'deki tüm transferler! 00:31
Sivasspor'dan kaleye takviye! Sivasspor'dan kaleye takviye! 23:59
Karagümrük'e Brezilyalı golcü! Karagümrük'e Brezilyalı golcü! 23:56
Youcef Atal Süper Lig'de! İşte yeni takımı... Youcef Atal Süper Lig'de! İşte yeni takımı... 23:23
"Umarım kazanma alışkanlığımızı sürdürebiliriz" "Umarım kazanma alışkanlığımızı sürdürebiliriz" 23:20
"Olumsuzluğu olumluya çevirecek kadroya sahibiz" "Olumsuzluğu olumluya çevirecek kadroya sahibiz" 23:14
Daha Eski
Hatayspor'a Portekizli orta saha! Hatayspor'a Portekizli orta saha! 23:11
RAMS Başakşehir Ljukovac'ı kadrosuna kattı! RAMS Başakşehir Ljukovac'ı kadrosuna kattı! 22:41
Ümraniyespor'a tek gol yetti! Ümraniyespor'a tek gol yetti! 22:38
G.Saray'da Derrick Köhn ilk idmanına çıktı! G.Saray'da Derrick Köhn ilk idmanına çıktı! 22:30
Paşa Adana'da galip! Paşa Adana'da galip! 21:56
Muci sağlık kontrolünden geçti! Muci sağlık kontrolünden geçti! 21:38