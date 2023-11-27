Haberler Sivasspor Servet Çetin'den eleştirilere yanıt! "Galatasaray ile Fenerbahçe de yapıyor"

Servet Çetin'den eleştirilere yanıt! "Galatasaray ile Fenerbahçe de yapıyor"

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor sahasında Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Servet Çetin karşılaşma sonrası eleştirilere yanıt verdi. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 23:14
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Servet Çetin'den eleştirilere yanıt! "Galatasaray ile Fenerbahçe de yapıyor"

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor sahasında Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı.

Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin karşılaşma sonrası eleştirilere yanıt verdi.

Servet Çetin:"İyi bir maç seyrettirdik. İki takım da golü düşündü. Yine içeride kazanamadık. Stres yapmıyoruz, yapacak bir şey yok. Ankara, Adana, Hatay maçında kazanamadık. İzlemeden konuşan insanlar oluyor. Bizim geçiş takımı olduğumuzu söylüyorlar ama bu yanlış. Bugün gördünüz oyun oynamak isteyen bir takımız ama olmadı. Bir yerde kıracağız bunu. Puan olarak iyi değiliz ama oyun olarak da kötü değiliz. Futbolda oluyor bunlar. Kazanmaya yakın olan bizdik. Yapacak bir şey." dedi.

"G.SARAY İLE F.BAHÇE DE YAPIYOR"

Yapılan eleştirilere cevap veren Servet Çetin: "Allah'ın dediği olur. Biz sahada elimizden geleni yapıyoruz. Benim tek ricam, maçlarımızı izleyip öyle yorum yapsınlar. Her türlü eleştiriye açığız. Oynadığımız her maçta biz galibiyete daha yakındık. Skora bakıp yorum yapmasınlar. Sanki kötü oynuyormuşuz gibi bir ortam oluyor. Yaptığımız işe biraz saygı duysunlar. Biz bu işe emek veriyoruz. Milli arada Trabzonspor'u analiz ettik. Nasıl delebiliriz diye çalıştık. Herkes geçiş yapıyor. Fenerbahçe de yapıyor, Galatasaray da yapıyor. Yapılan yorumlara biraz dikkat etsinler." dedi.

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