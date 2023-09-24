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Sivasspor galibiyeti unuttu

Teknik direktör Rıza Çalımbay'la yolların ayrılmasının ardından Servet Çetin'le yola devam eden EMS Yapı Sivasspor'da işler pek de iyi gitmiyor. Eski günlerini aratan Sivasspor ligde 7. haftada karşılacağı Hatayspor karşılaşmasından 3 puan alarak üstündeki ölü toprağı atmak istiyor. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 16:07 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 16:18
Sivasspor galibiyeti unuttu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanından 1 puanla dönen EMS Yapı Sivasspor ligde 4 maçtır 3 puan sevinci yaşayamıyor.

Ligin 3. haftasında Bitexen Antalyaspor ile 1 puanı paylaşan, 4. Haftada Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup olan, 5. Haftada evinde MKE Ankaragücüne 3-1'lik skorla 3 puandan olan Yiğidolar, ligin 6. haftasında da Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalarak kötü gidişata dur diyemedi.

EMS Yapı Sivasspor, ligdeki son galibiyietini 2. haftada deplasmanda Gaziantep FK karşısında almıştı.

Sivas temsilcisi, geride bıraktığımız haftalarda 1 kez 3 puan sevinci yaşarken, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Yiğidolar, ligde 7 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 9 gol gördü.

EMS Yapı Sivasspor Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Hatayspor'u misafir edecek.

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