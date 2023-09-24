Sivasspor galibiyeti unuttu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanından 1 puanla dönen EMS Yapı Sivasspor ligde 4 maçtır 3 puan sevinci yaşayamıyor.

Ligin 3. haftasında Bitexen Antalyaspor ile 1 puanı paylaşan, 4. Haftada Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup olan, 5. Haftada evinde MKE Ankaragücüne 3-1'lik skorla 3 puandan olan Yiğidolar, ligin 6. haftasında da Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalarak kötü gidişata dur diyemedi.

EMS Yapı Sivasspor, ligdeki son galibiyietini 2. haftada deplasmanda Gaziantep FK karşısında almıştı.

Sivas temsilcisi, geride bıraktığımız haftalarda 1 kez 3 puan sevinci yaşarken, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Yiğidolar, ligde 7 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 9 gol gördü.

EMS Yapı Sivasspor Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Hatayspor'u misafir edecek.