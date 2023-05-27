Sivas’ta seçim var

Sivasspor Genel Kurulu, 10 Haziran'da gerçekleştirilecek. Toplantı, 10 Haziran'da Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapılacak. Çoğunluk sağlanamazsa 17 Haziran'da çoğunluğa bakılmaksızın aynı yer ve saatte toplanılacak.
SivassporGenel Kurulu, 10 Haziran'da gerçekleştirilecek. Toplantı, 10 Haziran'da Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapılacak. Çoğunluk sağlanamazsa 17 Haziran'da çoğunluğa bakılmaksızın aynı yer ve saatte toplanılacak. Başkan Mecnun Otyakmaz, geçtiğimiz günlerde ayrılık sinyali vermişti.