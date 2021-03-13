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Sivasspor - Karagümrük maçı CANLI

'de 30. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde son olarak deplasmanından bir puanla ayrılan Sivasspor, sezonun flaş ekiplerinden 'ü konuk ediyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 13:25
Sivasspor - Karagümrük maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor. Son olarak deplasmanından 1 puanla ayrılan Yiğidolar, sezonun flaş ekibi Karagümrük'ü mağlup ederek alt sıralardan iyice uzaklaşmak istiyor.


SİVASSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: , , , , , , , , , Erdoğan, Kayode

Fatih Karagümrük: , , , Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Sobiech

SİVASSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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