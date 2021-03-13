Sivasspor - Karagümrük maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Sivasspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Son olarak Galatasaray deplasmanından 1 puanla ayrılan Yiğidolar, sezonun flaş ekibi Karagümrük'ü mağlup ederek alt sıralardan iyice uzaklaşmak istiyor.





SİVASSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Ali, Alaaddin, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Hakan, Boyd, Erdoğan, Kayode

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Sobiech

SİVASSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.