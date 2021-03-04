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Ligin iki güçlü ekibinin karşılaşmasında kazanan çıkmadı. Yatabare 54’te Diouf 59’da golle buluştu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 00:30 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 06:50
Ne Sivas ne Hatay
'de sezonun en renkli ekibi Atakaş , bu sezon beklentilerin uzağında kalan a konuk oldu. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. 54. dakikada 'ı yaptığı asistlerle sırtlayan bir kez daha gol attırdı. Ceza sahasına sol kanattan giren Gradel'in pasında takımını 1-0 öne geçirdi. Golden 5 dakika sonra 'in harika ortasına müthiş bir kafa vuruşu yaptı ve skoru eşitledi: 1-1. Maçta başka gol olmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Öte yandan maçın 4. dakikasında Hataysporlu diz bölgesinden sakatlık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.
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