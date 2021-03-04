Ne Sivas ne Hatay

Ligin iki güçlü ekibinin karşılaşmasında kazanan çıkmadı. Yatabare 54’te Diouf 59’da golle buluştu.
Sivasspor HaberleriGiriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 00:30Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 06:50
Süper Lig'de sezonun en renkli ekibi Atakaş Hatayspor, bu sezon beklentilerin uzağında kalan Demir Grup Sivasspor'a konuk oldu. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. 54. dakikada Yiğidolar'ı yaptığı asistlerle sırtlayan Max Gradel bir kez daha gol attırdı. Ceza sahasına sol kanattan giren Gradel'in pasında Mustapha Yatabare takımını 1-0 öne geçirdi. Golden 5 dakika sonra Rayane Aabid'in harika ortasına Mame Briam Diouf müthiş bir kafa vuruşu yaptı ve skoru eşitledi: 1-1. Maçta başka gol olmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Öte yandan maçın 4. dakikasında Hataysporlu Selim Ilgaz diz bölgesinden sakatlık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.