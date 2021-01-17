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Sivassporlu Hakan Arslan rakip fileleri boş geçmiyor

'in 19. haftasında deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlı ekibin golü kaptan Hakan Arslan'dan geldi. Hakan böylece ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 10:35
Sivassporlu Hakan Arslan rakip fileleri boş geçmiyor

un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, 'de attığı gollerle dikkati çekiyor.

'un Süper Lig'in 19. haftasında dün ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada gol atma başarısı gösteren takım kaptanı Hakan Arslan, ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

Hakan Arslan, kırmızı-beyazlıların deplasmanda ile 1-1 berabere kaldığı ve sahasında 'ni 3-1 yendiği karşılaşmalarda birer, iç sahada 'yi 2-1 mağlup ettiği maçta da iki kez gol sevinci yaşamıştı.

Kariyerinde 228 Süper Lig maçında forma şansı bulan 32 yaşındaki oyuncu, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 37 kez havalandırırken, 'nda görev yaptığı 45 karşılaşmada ise 13 kez gol sevinci yaşadı.

Sivasspor'da ligde 5 gollü Hakan Arslan'ın yanı sıra hücuma dönük orta saha oyuncusu 'in 5, bir diğer orta saha oyuncusu Faycal Fajr'in 3, Malili forvet 'nin 2, Fildişi Sahilli golcü oyuncu , savunma oyuncuları ve ile orta saha oyuncusu 'un birer golü bulunuyor.

Kırmızı-beyazlılarda Nijeryalı forvet Olarenwaju Kayode, bu sezon Süper Lig'de henüz gol sevinci yaşayamadı.

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