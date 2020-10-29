UEFA Avrupa Ligi: İşte Sivasspor'un grubunda puan durumu!

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcimiz Sivasspor, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup oldu. İsrail ekibi, temsilcimizi 68. dakikada Dan Biton ve 74. dakikada Don Peretz'in (p) attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Yiğido'nun tek golü ise 55. dakikada Olarenwaju Kayode'den geldi.

Bu sonuçla üst üste 2. maçından da mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, son sırada yer aldı. 2'de 2 yapan Maccabi Tel-Aviv ise 6 puanla 2. sırada kendine yer buldu.

İşte Yiğidolar'ın grubunda puan durumu...