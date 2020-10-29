Haberler Sivasspor UEFA Avrupa Ligi: İşte Sivasspor'un grubunda puan durumu!

: İşte 'un grubunda puan durumu!

Son dakika haberi: I Grubu'nda temsilcimiz , sahasında Tel-Aviv'e 2-1 mağlup oldu. Maccabi'ye galibiyeti getiren golleri Biton ve Peretz (p) kaydetti. Sivas'ın tek golü ise 55. dakikada 'den geldi. İşte Yiğidolar'ın grubunda puan durumu...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 23:09 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 23:26
UEFA Avrupa Ligi: İşte Sivasspor'un grubunda puan durumu!

Son dakika haberi: I Grubu'nda temsilcimiz , sahasında Tel-Aviv'e 2-1 mağlup oldu. ekibi, temsilcimizi 68. dakikada Dan Biton ve 74. dakikada Don Peretz'in (p) attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Yiğido'nun tek golü ise 55. dakikada 'den geldi.

Bu sonuçla üst üste 2. maçından da mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, son sırada yer aldı. 2'de 2 yapan Maccabi Tel-Aviv ise 6 puanla 2. sırada kendine yer buldu.

İşte Yiğidolar'ın grubunda puan durumu...

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