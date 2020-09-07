Sivas'a Sırp golcü
Yatabare, Kone ve Felix’in yanına 4. forveti isteyen Sivasspor, 26 yaşındaki genç santrfor Andrija Pavlovic'le el sıkıştı. Kulübüyle ufak pürüzler giderilirse, imza atılacak.
Transferde orta saha ve hücum hattına yoğunlaşan Sivasspor, forvet takviyesi için rotasını Avusturya'ya çevirdi. Takımdaki Yatabare, Kone ve yeni transfer Felix gibi golcülerin yanına 4. bir ismi daha katarak uzun maratonda kadro derinliği oluşturmak isteyen Yiğidolar, Rapid Wien'den Andrija Pavlovic'le el sıkıştı. 26 yaşındaki Sırp santrforun kulübüyle aradaki ufak pürüzler giderilmeye çalışılıyor.
AVRUPA TECRÜBESİ DE VAR
Sivasspor'un imza atmaya çok yakın olduğu 1.89 boyundaki genç golcü, Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Güney Kıbrıs ekibi APOEL Nikosia'da 34 maçta 10 gol, 1 asistle oynadı. Takımıyla, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında boy gösterdi. Danimarka'nın Kopenhag ekibinde de oynayan Pavlovic'in sözleşmesi 2021'de sona erecek. Sırp santrfor, 5 kez de Sırbistan Milli Takımı formasını giydi.
- 7.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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