Sivas'a Sırp golcü

Transferde orta saha ve hücum hattına yoğunlaşan Sivasspor, forvet takviyesi için rotasını Avusturya'ya çevirdi. Takımdaki Yatabare, Kone ve yeni transfer Felix gibi golcülerin yanına 4. bir ismi daha katarak uzun maratonda kadro derinliği oluşturmak isteyen Yiğidolar, Rapid Wien'den Andrija Pavlovic'le el sıkıştı. 26 yaşındaki Sırp santrforun kulübüyle aradaki ufak pürüzler giderilmeye çalışılıyor.

AVRUPA TECRÜBESİ DE VAR

Sivasspor'un imza atmaya çok yakın olduğu 1.89 boyundaki genç golcü, Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Güney Kıbrıs ekibi APOEL Nikosia'da 34 maçta 10 gol, 1 asistle oynadı. Takımıyla, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında boy gösterdi. Danimarka'nın Kopenhag ekibinde de oynayan Pavlovic'in sözleşmesi 2021'de sona erecek. Sırp santrfor, 5 kez de Sırbistan Milli Takımı formasını giydi.