Sivasspor Villarreal maçı için İspanya'ya uçtu

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk sınavında Villarreal ile oynayacağı maç için İspanya'ya hareket etti. Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Ülkemiz için alacağımız her puanın önemi var. Villarreal çok güçlü; diğer 3 takımın eşit olduğunu düşünüyorum. Onlardan iyi olanın ikinci olarak gruptan çıkacağını düşünüyorum. O takım da biz olmak istiyoruz" dedi.

Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil eden Demir Grup Sivasspor, yarın Villarreal ile oynayacağı I Grubu ilk maçı için özel uçak ile İspanya'ya gitti. Kırmızı-beyazlı ekip sabah saatlerinde kulüp tesislerinden otobüsle Nuri Demirağ Havalimanı'na hareket etti. Kafile ardından özel uçakla İspanya'ya uçtu. Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt ile rahatsızlığı bulunan Casimir Ninga kadroda yer almadı.

Yolculuk öncesi kulüp tesislerinde açıklama yapan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Ülkemizi temsil etmenin inanılmaz heyecanı içerisindeyiz. Daha önceden de Avrupa kupalarına katılmıştık ama bu dönem çok kritik dönem ülke puanı açısından. İskoçya ile çekişiyoruz ve alacağımız her puanın çok önemi var. Sonraki yıllarda şampiyon olacak takımın en azından ön eleme oynamaması adına büyük bir görev düşüyor. Biz de bunun bilincindeyiz. Çok önemli kayıplarımız oldu fakat yapmış olduğumuz transferlerle geçen yıldan daha güçlü bir takım olduğumuzu biliyoruz, görüyoruz. Fakat ufak bir uyum sorunumuz vardı. Hem milli maç arası hem bay geçmemizden doğan boşluğu iyi değerlendirerek Kayserispor karşılaşmasıyla da iyi bir çıkış yakaladık. İnşallah hem taraftarımızı hem bizleri sevindirecek bir sonuçla da Avrupa kupalarındaki ilk karşılaşmamızdan, ilk deplasmandan puan ile döneriz diye düşünüyoruz. Çok güçlü bir takım ile oynayacağız ama hocamızın da sürprizleri olacağına eminim" diye konuştu.

Sivasspor'un gruptan çıkma iddiasının olduğunu belirten Otyakmaz, "Villarreal çok güçlü bir takım, seri başı olması hasebiyle de favori olarak gözükmekle birlikte diğer 3 takımın güçlerinin birbirine eşit olduğunu düşünüyorum. Onların içinden iyi olanın ikinci olarak gruptan çıkacağını düşünüyorum. Tabii o takım da biz olmak istiyoruz" dedi.

Villarreal FC ile Sivasspor UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında yarın saat 22.00'de El Madrigal Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Ukraynalı hakem Serhiy Boiko düdük çalacak.