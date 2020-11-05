İşte Sivasspor'un grubunda puan durumu!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında sahasında Azerbaycan ekibi Karabağ'ı konuk etti. Temsilcimiz Sivasspor, mücadeleyi 2-0 kazanırken Avrupa'daki ilk galibiyetini de almış oldu. Yiğidolar rakibini Caner Osmanpaşa ve Kayode'nin ayağından bulduğu gollerla mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla gruptaki 3. maçında puanla tanışan temsilcimiz 3. sıraya yerleşirken, Karabağ puansız olarak son sırada kaldı.

Grubun bir diğer maçında ise Villarreal sahasında Maccabi Tel Aviv'i ağırlıyor. Mücadele henüz sonuçlanmadı.

İşte Yiğidolar'ın grubunda puan durumu...