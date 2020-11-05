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İşte 'un grubunda puan durumu!

I Grubu'nda temsilcimiz , sahasında ekibi Karabağ'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Bu skorla gruptaki alan , 3. sıraya yerleşti. İşte I Grubu'nda güncel puan durumu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 00:24
İşte Sivasspor'un grubunda puan durumu!

I Grubu 3. maçında sahasında ekibi Karabağ'ı konuk etti. Temsilcimiz , mücadeleyi 2-0 kazanırken Avrupa'daki de almış oldu. rakibini Caner Osmanpaşa ve Kayode'nin ayağından bulduğu gollerla mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla gruptaki 3. maçında puanla tanışan temsilcimiz 3. sıraya yerleşirken, Karabağ puansız olarak son sırada kaldı.

Grubun bir diğer maçında ise Villarreal sahasında 'i ağırlıyor. Mücadele henüz sonuçlanmadı.

İşte Yiğidolar'ın grubunda puan durumu...

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