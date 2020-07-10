Sivasspor açıkladı! Corona virüsü test sonuçları... - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2020, Cuma
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açıkladı! test sonuçları...

Sivasspor açıkladı! Corona virüsü test sonuçları...

'in 32. haftasında ile karşılaşacak olan 'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara uygulanan testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

ekiplerinden Demir Grup 'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara uygulanan yeni tip (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, " maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan onuncu Covid-19 testi sonuçlanmış, bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

  1. 10.07.2020
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