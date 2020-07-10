Sivasspor açıkladı! Corona virüsü test sonuçları...
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara uygulanan corona virüsü testlerinin negatif çıktığı açıklandı.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara uygulanan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan onuncu Covid-19 testi sonuçlanmış, bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.
- 10.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sivasspor açıkladı! Corona virüsü test sonuçları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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