Sivas umutlu

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, şampiyonluğun kolay olmadığını ve iyi bir bütçe gerektiğini vurguladı. Rıza Çalımbay, "Kadro genişliği, derinliği çok önemli, alınan oyuncular çok önemli. Her şey de bütçe ve oyuncu değil. Bizim gibi çalışıp bir yere gelmek bence daha önemli. Çok iyi iskelet bir kadromuz var. Seneye devam edersek alacağımız oyuncu 5-6'yı geçmez. Çünkü oturmuş bir kadromuz var. Burası gayet iyi bir şekilde giden, düzenli bir kulüp. Önümüzdeki yıllar mutlaka buradan bir şampiyon çıkacak" diye kırmızı-beyazlı camiaya mesaj gönderdi.