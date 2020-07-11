Sivas umutlu
Yiğido’da Rıza Çalımbay, “Burası gayet iyi giden, çok düzenli bir kulüp. Gelecek yıllar mutlaka buradan bir şampiyon çıkacak” diye konuştu.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, şampiyonluğun kolay olmadığını ve iyi bir bütçe gerektiğini vurguladı. Rıza Çalımbay, "Kadro genişliği, derinliği çok önemli, alınan oyuncular çok önemli. Her şey de bütçe ve oyuncu değil. Bizim gibi çalışıp bir yere gelmek bence daha önemli. Çok iyi iskelet bir kadromuz var. Seneye devam edersek alacağımız oyuncu 5-6'yı geçmez. Çünkü oturmuş bir kadromuz var. Burası gayet iyi bir şekilde giden, düzenli bir kulüp. Önümüzdeki yıllar mutlaka buradan bir şampiyon çıkacak" diye kırmızı-beyazlı camiaya mesaj gönderdi.
- 11.7.2020
- Süper Lig'i sallamışlardı... Müthiş ikili Galatasaray'da buluşuyor!
- Pandemi sonrası Ferdi Kadıoğlu kasırgası! Süper Lig'i sallıyor
- Galatasaraylıları yıkan liste! Dibe vurdular...
- Kura çekimine Okan Buruk damgası! Galatasaray...
- Fenerbahçe'den transfer taarruzu! Yabancı kuralının ardından 5 bomba birden...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sivas umutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.