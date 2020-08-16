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16 Ağustos 2020, Pazar
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Gradel ’a

Gradel Sivas’a

, 2'ye düşen Toulouse'tan ile anlaştı.

, 2'ye düşen Toulouse'tan ile anlaştı. 32 yaşındaki Fildişili sol kanat geçen sezon 22 maçta forma giymiş 4 gol atıp, 3 asist yapmıştı. Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan Gradel için ne kadar ödeneceği ise belirsiz.
  1. 16.8.2020
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