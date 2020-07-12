Otyakmaz yakın takipte

Sivasspor, bugün deplasmanda F.Bahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın bir bölümünü Sivas Başkanı Mecnun Otyakmaz da izledi.