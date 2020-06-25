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25 Haziran 2020, Perşembe
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'ın zirve planı

Sivas'ın zirve planı

Çalımbay, “Tüm maçlar final niteliğinde. Hepsini kazanmak istiyoruz. Lider ve takipçisinin kaybedeceği puanlar bizi zirveye taşır” dedi.

ile zirve yarışını sürdüren Rıza Çalımbay, FutbolArena'ya iddialı açıklamalar yaptı. Bitime 6 hafta kala final gibi maçlara çıkacaklarını vurgulayan başarılı çalıştırıcı, "Orta ve üst sıralarda olan takımlarla mücadele farklı, düşme hattındakilerle yapılan mücadele daha da farklı. Geçen hafta ile oynadık. Bu hafta sahamızda ile oynayacağız. Ardından K.Paşa ve Y.Malatya var. Konya'da kazanacağımız maçtan 1 puanla ayrıldık. Tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Lider ve takipçisinin kaybedeceği puanlar bizi zirveye taşır" diye camiaya umut dağıttı.

İMZA SIKINTI OLMAZ
"Sözleşmem bitiyor, büyük bir ihtimalle yönetimle bir araya geleceğiz. Çocukluk hayalim gerçek oldu, Sivasspor'da 3 yıl görev yaptıktan sonra bir kez daha buraya geldim. 'ı ve Sivasspor'u çok seviyorum. Sözleşmede sıkıntı olmaz. Bu sezon çıtayı yükselttik, bu nedenle yeni sezonda hedef ilk 3 olmalı. Ön çalışmalar da başladı. Takımdan gidecek olan futbolcuların yanı sıra gelecek olan futbolcular da önemli. En az 6 futbolcuyu kadromuza katmak istiyoruz. Bunun için B planımız hazır."

  1. 25.6.2020
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