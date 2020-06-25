Sivas'ın zirve planı
Teknik Direktör Çalımbay, “Tüm maçlar final niteliğinde. Hepsini kazanmak istiyoruz. Lider ve takipçisinin kaybedeceği puanlar bizi zirveye taşır” dedi.
Sivasspor ile zirve yarışını sürdüren Teknik Direktör Rıza Çalımbay, FutbolArena'ya iddialı açıklamalar yaptı. Bitime 6 hafta kala final gibi maçlara çıkacaklarını vurgulayan başarılı çalıştırıcı, "Orta ve üst sıralarda olan takımlarla mücadele farklı, düşme hattındakilerle yapılan mücadele daha da farklı. Geçen hafta Konya ile oynadık. Bu hafta sahamızda Kayseri ile oynayacağız. Ardından K.Paşa ve Y.Malatya var. Konya'da kazanacağımız maçtan 1 puanla ayrıldık. Tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Lider ve takipçisinin kaybedeceği puanlar bizi zirveye taşır" diye camiaya umut dağıttı.
İMZA SIKINTI OLMAZ
"Sözleşmem bitiyor, büyük bir ihtimalle yönetimle bir araya geleceğiz. Çocukluk hayalim gerçek oldu, Sivasspor'da 3 yıl görev yaptıktan sonra bir kez daha buraya geldim. Sivas'ı ve Sivasspor'u çok seviyorum. Sözleşmede sıkıntı olmaz. Bu sezon çıtayı yükselttik, bu nedenle yeni sezonda hedef ilk 3 olmalı. Ön çalışmalar da başladı. Takımdan gidecek olan futbolcuların yanı sıra gelecek olan futbolcular da önemli. En az 6 futbolcuyu kadromuza katmak istiyoruz. Bunun için B planımız hazır."
- 25.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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