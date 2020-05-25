Sivasspor’da 2. corona virüsü testleri negatif çıktı
Son dakika corona virüsü haberleri... Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Sivasspor’da teknik ekip, futbolcu, idari kadro ve çalışanlara 2. kez corona virüsü testi uygulandı. Yapılan tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.
Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personelin korona virüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan ikinci korona virüs testleri sonuçlanmış ve bu testlerde de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
- 25.05.2020
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