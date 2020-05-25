Flaş sözler! "5 oyuncu değişikliği kararını doğru bulmuyorum"
Çaykur Rizespor Kulüp Doktoru Mustafa Ayazoğlu, TFF Sağlık Kurulu'nun 'Futbola Geri Dönüş Protokolü'ne ilişkin 18 Süper Lig kulübünün takım doktorlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından detayları A Spor canlı yayınında aktardı. Ligin başlaması halinde neler yapabileceklerini konuştuklarını belirten Ayazoğlu, IFAB'ın aldığı 5 oyuncu değişikliği kararını mesleki açıdan doğru bulmadığını söyledi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.