"Şampiyonluk için engel çok"
Lider Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Lider Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Çalımbay, "Beşiktaş iyi bir takım ve onlarla sahasında oynamak çok zordur. Biz iyi mücadele ederken ayrıca kazandığımız topları da iyi kullanıyoruz. İkinci devrenin ilk maçını kazanmak önemliydi ve bunu başardık. Biz her maçta gol atıyoruz. Sonuna kadar devam etmemiz lazım. Tabii şampiyonluğa ulaşmak için bir sürü engeli geçmemiz gerek. Hem iyi mücadele ediyor hem de güzel işler yapıyoruz" diye konuştu.
- 20.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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