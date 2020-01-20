Bize böyle öğrettiler
Beşiktaş Alt Yapısı'nda yetişen Fatih Aksoy, "Bize orada oynadığın armaya hizmet edin dediler. Ben de bugün takımıma katkı verdiğim için mutluyum." diye konuştu.
Beşiktaş Alt Yapısı'nda yetişen Fatih Aksoy, "Bize orada oynadığın armaya hizmet edin dediler. Ben de bugün takımıma katkı verdiğim için mutluyum. Bazı tatsız olaylar yaşandı. Taraftarların Elneny'den yana tavır takınması beni biraz kırdı açıkçası" dedi.
- 20.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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