Bize böyle öğrettiler

Beşiktaş Alt Yapısı'nda yetişen Fatih Aksoy, "Bize orada oynadığın armaya hizmet edin dediler. Ben de bugün takımıma katkı verdiğim için mutluyum. Bazı tatsız olaylar yaşandı. Taraftarların Elneny'den yana tavır takınması beni biraz kırdı açıkçası" dedi.