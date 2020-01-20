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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Bize böyle öğrettiler

Bize böyle öğrettiler

'nda yetişen , "Bize orada oynadığın armaya hizmet edin dediler. Ben de bugün takımıma katkı verdiğim için mutluyum." diye konuştu.

Beşiktaş Alt Yapısı'nda yetişen , "Bize orada oynadığın armaya hizmet edin dediler. Ben de bugün takımıma katkı verdiğim için mutluyum. Bazı tatsız olaylar yaşandı. Taraftarların Elneny'den yana tavır takınması beni biraz kırdı açıkçası" dedi.

  1. 20.1.2020
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