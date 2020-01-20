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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Tarih yazıyor

Tarih yazıyor

, ’ı deplasmanda 10 kişiyle devirip zirvede rakipleriyle puan farkını korudu. Şampiyonluk yarışında ‘sonuna kadar varım’ dedi

Süper Lig'de Demir Grup fırtınası kaldığı yerden devam ediyor... Kırmızı-beyazlılar, şampiyonluk adaylarından 'ı deplasmanda 2-1 devirerek, ikinci yarıya da müthiş bir başlangıç yaptı. 'ı galibiyete taşıyan goller ilk yarıda Erdoğan ve Mustafa Yatabare'den geldi. 'ın öğrencileri bu sonuçla ligdeki son 10 maçında 9'uncu galibiyetini alırken, 1 kez de berabere kalarak 4 büyükleri bile kıskandıran bir seri yakaladı.

40 PUANA ULAŞTI

Beşiktaş'ı ilk yarıda 'ta oynanan maçta da 3-0 yenen Sivasspor, 2006'dan bu yana ilk kez ligde güçlü rakibini iki maç üst üste mağlup etti. Üstelik bu başarıyı Uğur Çiftçi'nin atılmasıyla yarım saate yakın 10 kişi oynayarak elde etti. Zirvede tüm rakiplerinin kazandığı haftada puan farkını koruyan Sivasspor, 18. hafta sonunda 40 puana ulaştı. Yiğidolar, haftaya sahasında 'u konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanına gidecek.

  1. 20.1.2020
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