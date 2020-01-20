Yatabare’nin Kartal aşkı

Süper Lig kariyerinde en fazla golü Beşiktaş'a atan Mustafa Yatabare dün bu sayıyı 3'e çıkardı. İlk yarının son anlarında Karius'u avlayan Malili forvet, söz konusu 3 golü de son üç karşılaşmada kaydetti. Yatabare, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını ise 8'e çıkardı. Rıza Çalımbay, yorulan öğrencisini ikinci yarıda oyundan çıkarırken, yerine Arouna Kone'yi aldı.