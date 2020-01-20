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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Yatabare’nin aşkı

Yatabare’nin Kartal aşkı

Süper Lig kariyerinde en fazla golü 'a atan dün bu sayıyı 3'e çıkardı. İlk yarının son anlarında Karius'u avlayan Malili forvet, söz konusu 3 golü de son üç karşılaşmada kaydetti.

Süper Lig kariyerinde en fazla golü 'a atan dün bu sayıyı 3'e çıkardı. İlk yarının son anlarında Karius'u avlayan Malili forvet, söz konusu 3 golü de son üç karşılaşmada kaydetti. Yatabare, 'de bu sezonki gol sayısını ise 8'e çıkardı. , yorulan öğrencisini ikinci yarıda oyundan çıkarırken, yerine 'yi aldı.

  1. 20.1.2020
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