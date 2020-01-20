Yatabare’nin Kartal aşkı
Süper Lig kariyerinde en fazla golü Beşiktaş'a atan Mustafa Yatabare dün bu sayıyı 3'e çıkardı. İlk yarının son anlarında Karius'u avlayan Malili forvet, söz konusu 3 golü de son üç karşılaşmada kaydetti.
Süper Lig kariyerinde en fazla golü Beşiktaş'a atan Mustafa Yatabare dün bu sayıyı 3'e çıkardı. İlk yarının son anlarında Karius'u avlayan Malili forvet, söz konusu 3 golü de son üç karşılaşmada kaydetti. Yatabare, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını ise 8'e çıkardı. Rıza Çalımbay, yorulan öğrencisini ikinci yarıda oyundan çıkarırken, yerine Arouna Kone'yi aldı.
- 20.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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