"Neden olmasın"
Lider Sivas'ta Hakan Arslan, şampiyonluk inancını vurguladı: "Öncelikle kendimiz inandık. Seri galibiyetleri yakaladık. 'Neden olmasın' sorusu geldi akıllara. Şu anda da iyi bir avantaj yakaladık. Olabilir, şampiyonluk hedefimiz."
Lider Sivasspor, Göztepe maçına da mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlıların tecrübeli orta sahası Hakan Arslan, Göztepe karşılaşmasının kendileri için final niteliği taşıdığını belirterek, şampiyonluk sorusunu ise, "Neden olmasın" diye yanıtladı. Arslan, "Öncelikle kendimiz inandık. Seri galibiyetleri yakaladık. 'Neden olmasın' sorusu geldi akıllara. Taraftarımızın, yönetimimizin ve kamuoyunun desteğini alınca bu denli, bu düşünce oluştu. Şu anda da çok iyi bir avantaj yakaladık. Olabilir, şampiyonluk hedefimiz" dedi.
TAÇLANDIRMA MAÇIMIZ
Göztepe karşılaşmasında, 3 puandan başka bir düşünceleri olmadığını vurgulayan Hakan Arslan, "Bizim için tam bir final maçı olacak. Kendi saha ve seyircimiz önünde avantajımızı kullanacağız. Çünkü son haftalarda müthiş bir taraftar desteğini arkamıza aldık. Bu da takıma çok olumlu yönde yansıdı. Bizim açımızdan sezonun ilk devre anlamında taçlandırma maçı olacak. Buna bu şekilde bakıyoruz. 3 puanı da alıp iyi bir şekilde ikinci yarıya odaklanacağız" diye iddialı konuştu.
EZİLEN HEP ANADOLU OLUR
Sivas Başkanı Mecnun Otyakmaz, Kulüpler Birliği'nin tartışma yaratan bildirisi ve hakemlere yönelik açıklama yayımladı. Otyakmaz, "Önceleri Pembe Köşk'te olduğu gibi dün Beylerbeyi olur, bugün Zorlu, yarın Olimpiyat Stadı. Fakat bir şey değişmez; ezilen hep Anadolu kulüpleri olur. Hakemleri rahat bırakın, işte o zaman hiçbir şey eskisi gibi olmaz" ifadelerine yer verdi.
- 27.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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