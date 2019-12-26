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26 Aralık 2019, Perşembe
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'dan 'a çok sert cevap

Sivasspor'dan Galatasaray'a çok sert cevap

Başkanı , Başkanı 'in geçen sezon Kulüpler Birliği'nin hakem bildirisinde imzası olan takımları kulüpleri hedef alarak, "Bu açıklamayı yapan 17 değil, 8 kulüptü. Firavun'un laneti gibi o bildiride imzası olan 8 kulübün 3'ü küme düştü" açıklamasına sert bir yanıt verdi.

Otyakmaz, "Önceleri 'te olduğu gibi dün Beylerbeyi olur, bugün Zorlu, yarın . Fakat bir şey değişmez; ezilen hep Anadolu kulüpleri olur. Bugün yapılan dün yaptığınızı aklamaz, meşrulaştırmaz." ifadelerini kullandı.

Otyakmaz ayrıca, VAR kayıtlarının da açıklanmasını isterken, geçen yılın da VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti ve 'ın Rizespor maçının VAR kayıtlarının açıklanması gerektiğini söyledi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

28 Kasım 2018 tarihinde dönemin Kulüpler Birliği tarafından yazılan, sadece ana hatlarından bahsedilerek bilgisi verilen, şahsen üslubunu tasvip etmediğim, buna rağmen Kulüpler Birliği kararı olarak 'haber amaçlı' resmi internet sitemizde yayınladığımız bildirinin yine gündemde olduğunu görüyoruz.

O bildiride yayınlanan "Ancak özellikle Anadolu kulüplerine karşı yapılan çok daha fahiş hakem hataları karşısında 'nun bu defakine benzer refleks göstermediği ve benzeri kararlar almadığı herkesin malumudur." cümlesinde 'ye yönelik bir eleştiriyken olayın kişiselleştirilerek temcit pilavı gibi sürekli önümüze sürülmesi büyük bir haksızlıktır ancak görüyoruz ki değişen bir şey yok. Ha Kel Hasan, Ha Hasan Kel. Önceleri Pembe Köşk'te olduğu gibi dün Beylerbeyi olur, bugün Zorlu, yarın Olimpiyat Stadı. Fakat bir şey değişmez; ezilen hep Anadolu kulüpleri olur. Bugün yapılan dün yaptığınızı aklamaz, meşrulaştırmaz.

Bizim o dönem resmi sitemizde haber niteliğinde yayınladığımız basın bülteni yüzünden 8 kulübün Firavun lanetine maruz kaldığımızı da öğrenmiş olduk. Lütfen 6 Anadolu takımını sizin bu vahşi, pervasız ve adaletsiz rekabetinize alet etmeyin. Unutulmamalıdır ki; Firavun varsa Musa var, laneti varsa Felâk-Nas var. Lanet döner dolaşır yapanı bulur günümüzde canlı örnekleri olduğu gibi!!!

Daha önce ligin ilk yarısını 2 kez lider bitirip şampiyon olamayan bir Anadolu kulübü olarak her şeyin farkındayız. Yine de hakemleri baskı altına alacak açıklamalar, görüşmeler yapmayacağız. Hakemleri rahat bırakın, vicdanlarıyla baş başa bırakın işte o zaman hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

Ayrıca VAR kayıtlarının açıklanmasını sezon başında Riva'da yapılan toplantıda dile getirip destek bulamayan bir başkan olarak hem bu yılın hem de geçen yılın VAR kayıtlarının açıklanmasından yanayım. Böylece İH. maçı gibi Ç. Rizespor maçı da açıklanmış olur.

Saygı ve sevgilerimle.

  1. 26.12.2019
  2. Güncelleme: 26.12.2019 18:18
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