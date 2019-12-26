Kenetlen Sivasspor

İlk yarıyı lider bitirmeyi garantileyen Sivas, devreyi de Göztepe galibiyetiyle kapatmak istiyor. Bunun için Fenerbahçe maçındaki gibi taraftarlarıyla bir sinerji oluşturmayı amaçlayan Yiğido'da Mert Hakan, taraftara çağrı yaptı. Sosyal medyada '#Kenetlen- Sivas' başlığı açan genç yıldız, "Hayallerimize uzanan yolda kritik bir maç bizi bekliyor. Göztepe karşısında doldurun stadı" dedi.