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26 Aralık 2019, Perşembe
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Kenetlen Sivasspor

Kenetlen Sivasspor

İlk yarıyı lider bitirmeyi garantileyen , devreyi de galibiyetiyle kapatmak istiyor. Bunun için maçındaki gibi taraftarlarıyla bir sinerji oluşturmayı amaçlayan Yiğido'da , taraftara çağrı yaptı.

İlk yarıyı lider bitirmeyi garantileyen , devreyi de galibiyetiyle kapatmak istiyor. Bunun için maçındaki gibi taraftarlarıyla bir sinerji oluşturmayı amaçlayan Yiğido'da , taraftara çağrı yaptı. Sosyal medyada '#Kenetlen- Sivas' başlığı açan genç yıldız, "Hayallerimize uzanan yolda kritik bir maç bizi bekliyor. Göztepe karşısında doldurun stadı" dedi.

  1. 26.12.2019
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