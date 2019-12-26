Lider Sivas'ta Rıza Çalımbay, A Spor'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Çalımbay, "Daha ilerlememiz için Bursa gibi olmalıyız. O zaman taraftar, herkes bütünleşti, ortaya çok güzel şeyler çıktı" dedi. Kesinlikle transfer gerektiğini belirten Çalımbay, Emre ve Mert'in ayrılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.