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26 Aralık 2019, Perşembe
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'' gibi olmalıyız''

''Bursa gibi olmalıyız''

Lider 'ta , A Spor'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Çalımbay, "Daha ilerlememiz için gibi olmalıyız. O zaman taraftar, herkes bütünleşti, ortaya çok güzel şeyler çıktı" dedi.

Lider 'ta , A Spor'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Çalımbay, "Daha ilerlememiz için gibi olmalıyız. O zaman taraftar, herkes bütünleşti, ortaya çok güzel şeyler çıktı" dedi. Kesinlikle transfer gerektiğini belirten Çalımbay, Emre ve Mert'in ayrılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

  1. 26.12.2019
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