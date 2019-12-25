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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Hamza Yerlikaya'dan Sivasspor'a destek

Belediye Başkanı 'in sosyal medyada başlattığı " maçına 58 bilet benden" kampanyasına Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı da destek verdi.

Belediye Başkanı , şampiyonluğun en güçlü adayı 'a destek vermek için hesabı üzerinden, "Sivasspor maçına 58 bilet benden" sloganı kampanya başlattı. Sivas'ın plaka kodunu esas alarak başlattığı kampanya Sivas Valisi Salih Ayhan başta olmak üzere bir çok kişi tarafından destek gördü. Sivas Milletvekili Semiha Ekinci sosyal medya üzerinden paylaştığı destek mesajında Sivaslı olan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı 'yı etiketledi. Bunun üzerine Bakan Yardımcısı Yerlikaya da 58 bilet desteği ile kampanyaya dahil oldu. Ayrıca "Sivasspor maçına 58 bilet benden" kampanyasına Başkanı ismail Gülle ve ASKON Başkanı da destek verdi.

  1. 25.12.2019
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