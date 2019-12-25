Hamza Yerlikaya'dan Sivasspor'a destek
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in sosyal medyada başlattığı "Sivasspor maçına 58 bilet benden" kampanyasına Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da destek verdi.
- 25.12.2019
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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Toplam 1
Yorum
kartal Yok bide maç verilseydi.
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Fenerbahçe'de Zajc ve Ekici yolcu
Toplam 1
Yorum
emre ay m.ekici ortasahanın herbölgesinde oynar.böyle değerli bir oyuncudan neden faydalanılmaz anlamıyorum.
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