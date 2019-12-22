Gençlerbirliği 2 - 2 Sivasspor | MAÇ ÖZETİ

Lider Sivasspor bu beraberlikle Süper Lig'de 34 puana yükselirken, ev sahibi Gençlerbirliği ise puanını 18'e çıkardı.



SİVASSPOR'A DEPLASMAN YARAMIYOR!

Süper Lig'de en son 8. hafta Galatasaray deplasmanında 3-2'lik skorla yenilen Sivasspor, bu beraberlikle 7 maçlık galibiyet serisi de sonlaşmış oldu. Sivasspor daha önce Çaykur Rizespor ve Galatasaray deplasmanlarından mağlup ayrılmıştı. Yiğidolar, ligde aldığı 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetini deplasmanlarda aldı.

Demir Grup Sivasspor berabere kalmasına rağmen ilk devreyi lider bitirmeyi garantiledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza yayının sol tarafından yaptığı vuruşta top kaleci Ertaç'ta kaldı.

24. dakikada Erdoğan'ın ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında meşin yuvarlağı önünde bulan Yatabare'nin uzak direğe yaptığı ortada Kone, topu ağlara gönderdi. 0-1

33. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında Mert Hakan'ın pasıyla ceza yayında topla buluşan Hakan Arslan'ın sert vuruşunu kaleci Ertaç kornere çeldi.

43. dakikada orta saha yakınlarından kullanılan serbest vuruşta top, ceza sahasında Yasin Pehlivan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında Sefa Yılmaz'ın gelişine vuruşunu kaleci Samassa çizgiden çıkarttı.

56. dakikada Gençlerbirliği, Stancu ile beraberlik golünü buldu. Toure'nin uzun pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Sefa Yılmaz'ın pasında Stancu, arka direkte meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

58. dakikada başkent ekibi 2-1 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Ayite, topu altıpasa doğru gönderdi. Ceza sahasında oluşan karambolde topu penaltı noktası civarında önünde bulan Ayite'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Yardımcı hakemin ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdığı pozisyonda, filelere giden top VAR incelemesinin ardından gol değeri kazandı.

63. dakikada Ayite'nin sağdan ortasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Stancu'nun vuruşunda kaleci Samassa gole izin vermedi.

74. dakikada ceza sahası sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Stancu'nun yerden şutunda Samassa topu kornere çeldi.

90+7. dakikada konuk ekip durumu 2-2 yaptı. Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı köşe vuruşunda Yatabara, ceza sahasında röveşatayla topu ağlara gönderdi.