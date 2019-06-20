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20 Haziran 2019, Perşembe
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’un 3 gözdesi

Sivasspor’un 3 gözdesi

, ’dan ayrılacak , Fenerbahçeli , ’a veda hazırlığındaki Yatabare’ye teklifte bulunduklarını açıkladı.

Geçen sezon 'de yaşadığı düşme korkusunu tekrar yaşamamak için transferde nokta atışı yapmaya hazırlanan , önemli isimleri gündemine aldı. Spor'a konuşan Teknik Direktör , Al-Nassr ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Bruno Uvini'nin yanı sıra G.Saray'dan ayrılacak olan , F.Bahçeli ve Konya'ya veda hazırlığındaki Yatabare'ye teklifte bulunduklarını açıkladı. 12 oyuncu almak istediklerini belirten Çalımbay, transferin gözdelerinden olan Kılınç konusunda ise, "Kulübün menfaatleri için Emre Kılınç'ın transferine izin veririm" değerlendirmesinde bulundu.
  1. 20.6.2019
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