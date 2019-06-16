Sivasspor’da 3 ayrılık
Süper Lig'de transfer hareketliliği devam ediyor. Demir Grup Sivasspor’da, 31 Mayıs’ta sözleşmeleri sona eren 3 futbolcuya kulübe verdikleri hizmetler nedeniyle teşekkür edildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Paul Papp, Sergio Rochet ve Gabriel Torje'nin sözleşmelerinin 31 Mayıs'ta sona erdiği hatırlatıldı.
Her futbolcu için ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, kulübe hizmetlerinden dolayı oyunculara teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi.
Paul Papp 20, Torje 19 kez kırmızı-beyazlı formayı giyerken, Sergio Rochet ise hiçbir resmi maçta şans bulamadı.
- 16.06.2019
-
Galatasaray'ın Douglas transferinde son durum ne? Douglas Galatasaray'a gelecek mi? Son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
-
Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!
Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
-
İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Sivasspor’da 3 ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.