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16 Haziran 2019, Pazar
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’da 3 ayrılık

Sivasspor’da 3 ayrılık

'de transfer hareketliliği devam ediyor. Demir Grup ’da, ’ta sözleşmeleri sona eren 3 futbolcuya kulübe verdikleri hizmetler nedeniyle teşekkür edildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, , ve Gabriel Torje'nin sözleşmelerinin 'ta sona erdiği hatırlatıldı.
Her futbolcu için ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, kulübe hizmetlerinden dolayı oyunculara teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi.

Paul Papp 20, Torje 19 kez kırmızı-beyazlı formayı giyerken, Sergio Rochet ise hiçbir resmi maçta şans bulamadı.

  1. 16.06.2019
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