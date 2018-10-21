Robinho: Son vuruş eksikti – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Robinho: Son vuruş eksikti

    Robinho: Son vuruş eksikti

    Robinho: Son vuruşları yapamayınca bir puana razı olduk.

    Demir Grup 'un Brezilyalı yıldızı Robinho, 'yi ellerinden kaçırdıklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Her maçta gol atmak istiyorum, çalışıyorum. ile çok zor bir maç oynadık. Fenerbahçe büyük camia, büyük takım. 3 puan almak isterdik ama 1 puana razı olduk. Son pasları, şutları yapamadık. İyi değerlendiremedik. Son vuruşlarda yorgun kaldık" dedi. Robinho, bundan sonra daha çok çalışarak önlerindeki maçlarını kazanmaları gerektiğini dile getirdi.
    1. 21.10.2018
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