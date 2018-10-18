Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    'da maçı hazırlıkları

    Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

    Demir Grup , 'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı olarak teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Antrenman taktik ve çift kale maçla sona erdi.

    Antrenmanı Kulüp Başkanı ile yöneticiler de takip etti.

    Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.


    1. 19.10.2018 00:16
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