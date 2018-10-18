Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı olarak teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Antrenman taktik ve çift kale maçla sona erdi.
Antrenmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile yöneticiler de takip etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.
- 19.10.2018 00:16
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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