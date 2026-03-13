Bursaspor şahlandı

2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona "favorilerden" biri olarak başlayan, Türk futbolunun 5. Büyüğü Bursaspor, geride kalan 27 hafta sonunda en yakın takipçisinin 6 puan önünde zirvede yer aldı.
